بلد يمنح الأمهات "ميداليات" لإنجاب المزيد من الأطفال

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تُحفز الحكومات حول العالم مواطنيها لإنجاب المزيد من الأطفال، وفي كازاخستان يكرّم تقليد سوفييتي قديم العهد "الأمهات الأبطال" بميداليات لمساهمتهن في تأسيس ومد المجتمع بأسر كبيرة.

وأوضحت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الميداليات الفضية تُمنح لأمهات الستة أطفال، والذهبية لمن أنجبن سبعة أطفال أو أكثر. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يحصل حاملو الميداليات على علاوة حكومية مدى الحياة.

على الرغم من استثناء عدد من العوائل من الحصول على ميداليات، لعدم استيفاء شروط العدد، إلا أنه يتم تزويد العائلات المكونة من أربعة أطفال أو أكثر ببرنامج دعم مالي حتى يبلغ الأطفال 21 عامًا.

تعود ممارسة تكريم الأمهات هذه إلى الاتحاد السوفييتي، الذي أنشأ جائزة "البطلة الأم" عام 1944 للعائلات التي تتكون من 10 أطفال أو أكثر.

ورغم أن الجوائز تذهب الآن لعائلات أصغر مما كانت عليه في الحقبة السوفييتية، إلا أن إبقاء معدل المواليد مرتفعًا لا يزال يشكل أولوية كبيرة للحكومة الكازاخستانية.