129 رقمًا قياسيًا في 4 سنوات حطمها رجل واحد

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قد يحلم بعض الأشخاص وخلال فترة حياتهم بأسرها بتحطيم رقم واحد فقط في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لكن رجلاً واحداً فقط استطاع كسر 129 سجل قياسي في غضون 4 سنوات وحسب.

أفادت مواقع إخبارية أن ديفيد راش البالغ من العمر 34 عامًا، من ولاية أيداهو الأميركية، يقضي معظم وقته في تحطيم الأرقام القياسية التي تتراوح ما بين الغريب إلى الأغرب.

هو يحمل اللقب الرسمي لموسوعة غينيس لأبعد مسافة يتم فيها رمي أو نفث حبوب البازلاء إليها من الفم، مستخدماً نفساً واحداً، بنحو 41 قدم و 3.5 بوصات، فضلاً عن كونه الأسر ع في سباق النصف ماراثون قفزاً ، في ساعتين و 13 دقيقة و 41.8 ثانية.. وغيرها الكثير من الألقاب التي تتجاوز المئة في عددها.

يعمل الشاب، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشهادة في الهندسة الكهربائية، بدوام كامل في قطاع التكنولوجيا. وقد سعى لتلك الهواية غير الاعتيادية في سن الـ 29 كدافع لتحسين مهارات الخفة لديه.

حالياً، يوظف ديفيد الاهتمام الذي يتلقاه من وسائل الإعلام عن مواهبه للمساعدة في تعزيز شغفه الأكاديمي بشكل أكبر، وذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.