نهاية مؤلمة لسياح سقطوا في نهر بعد تحطم مركبتهم

المصدر: ترجمة: رفيف الخليل

لقي ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروع بجنوب إفريقيا، بعد أن تحطمت سيارتهم فوق جسر جراء تصادم مع مركبة أخرى، الأمر الذي أدى حسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى سقوط المركبة مسافة 75 قدمًا في نهر.

وذكر التقرير أن السائحين وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، اصطدمت عربتهم من نوع "تويوتا" لسيارات الأجرة مع أخرى من نوع "كرايسلرنيون" أثناء عبورهم للجسر، حيث كانتا تسيران في الاتجاه نفسه فوق الجسر الذي يبلغ طوله 300متر، ويعتقد أن عاصفة من الريح أدت إلى الاصطدام وقلب العربة في النهر.



كان ثلاثة من البريطانيين الأربعة من الشخصيات المؤثرة في الجمعيات الخيرية البريطانية، بينما الناجي الوحيد هو بيتر هاريس 67 عاماً مدرسًا رفيع المستوى في مدرسة أكسفورد بأوكسون، والضحايا هم ميراندا هاريس 66 عامًا والدة لأربعة أطفال، وأصدقاؤها المقربون كريس نايلور 58 عامًا وزوجته سوزانا نايلور 54 عامًا.

وكان السياح قد أمضوا 10 أيام في جنوب إفريقيا لزيارة أماكن خيرية علاوة على قضاء بعض الوقت للاستمتاع برحلات السفاري بالحياة البرية لتنتهي الزيارة بمأساة أليمة.