يستولي على أموال عجوز وموتها يكشفه

المصدر: دبي -عبد الرحمن دوار

تمكّنت الشرطة الفرنسية أخيراً من حل لغز تناقص رصيد عجوز 93 عاماً ماكثة في البيت في مدينة تولوز، حيث اكتشف ورثتها بعد موتها قيام شخص بسحب مبالغ من حسابها مراتٍ متعددة بواسطة شيكات.

وبالبحث والتحري توصلت الشرطة إلى أن المشتبه به هو مُسنّ 67 عاماً كان يتردد على السيدة العجوز في بيتها من أجل خدمتها سواء في الأعمال المنزلية أو خروجه للتبضع وشراء ما تحتاجه العجوز، غير أن المتهم وخلال ترتيب غرفة السيدة عثر على دفتر شيكاتها وقام بتقليد إمضائها على عدة شيكات ليذهب ويصرف أحدها عند نهاية كل شهر.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به اختلس مبلغاً وقدره 15 ألف يورو من السيدة العجوز التي لم تنتبه لذلك، مشيرة إلى أنه بعد مفارقتها الحياة اكتشف ورثتها هذه الجريمة وأبلغوا الشرطة التي فتحت بلاغاً وتمكنت من كشف خيوط الجريمة.

وأمام العدالة اعترف المجرم بفعلته، متعهداً بإرجاع المبلغ الذي اختلسه للورثة في انتظار حكم القضاء النهائي.