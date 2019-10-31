عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر العددان الثانيان لشهر نوفمبر من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، اللتين تصدران عن دائرة الثقافة بالشارقة.

وتضمن العددان باقة موضوعات، منها: موضوع موسّع عن ميناء خورفكان وتاريخ إنشائه والدور الحيويّ الذي لعبه وما زال يلعبه في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات وأهميته في السياحة البحرية، تقرير بالصور عن مركز الأصالة لرعاية المسنين في دبا الحصن، ملف عن تاريخ التعليم في الذيد.. وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس أول مدرسة، حيث يسافر القارئ في المنجز، وكيف تحولت تلك المدينة إلى وجهة للتعليم الجامعي في المنطقة الوسطى، بإنشاء فرع جامعة الشارقة في الذيد، وكيف بلورت رؤية التعليم لإمارة الشارقة واستراتيجيتها مخرجات نوعية، فجامعة الشارقة في الذيد تعد اليوم من أهم الصروح التعليمية الوطنية، وهي وجهة تستقطب مئات الطلاب كل سنة.