برامج ثرية لـ«معرض421» في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «معرض421» عن برنامج فعالياته لشهر نوفمبر، والذي يتضمن افتتاح معرض فني جديد ودورات قصيرة وورش عمل وعروض أفلام، تهدف جميعها إلى تعزيز تفاعل الجمهور في دولة الإمارات مع المشهد الإبداعي المتنوع، وتشجيع الحوار الثقافي حول مختلف مجالات الفنون والتصميم والابتكار.

وينطلق معرض «بنى مؤقتة» في الفترة ما بين 2 نوفمبر وحتى 29 ديسمبر، وسيتضمّن أعمالاً للفنانة والمهندسة المعمارية تالين هزبر. ويستكشف المعرض الأهمية المعمارية والثقافية للنوافير المعروفة باسم «البَحرة»، التي تتوسط ساحات البيوت السورية التقليدية، وتتناول هزبر خلال المعرض ارتباط البيئة الطبيعية بمواد البناء المُستخدمة في النوافير، حيث ستصطحب أعمالها الفنية الجمهور في السياقات الاجتماعية والتاريخية لذلك الارتباط.

وتنطلق ورشة عمل «فن المِقرمة» يوم 3 نوفمبر الساعة الخامسة والنصف، والتي تقدمها ميريديث هوستن، مؤسسة استديو «توركواز بوتيك» بدبي. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من تعلّم أساسيات حرفة صناعة النسيج، وكيفية صنع حمّالات لتعليق أوعية النباتات، باستخدام خيوط القطن والجوت وأساليب الغزل.

ورش ودورات

وبين يومي 5 و6 نوفمبر ستتولى الفنانة متعددة الوسائط نورة علي الرمحي تقديم ورشة عمل بعنوان «التصنيع باستخدام البلاستيك»، حيث سيتعلم المشاركون كيفية إعادة تدوير أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتحويلها إلى أعمال فنية مميزة.

في حين يعود المُخرج يزن الغزاوي لاستضافة دورة تدريبية قصيرة بين 6 و18 نوفمبر بعنوان «صناعة الأفلام القصيرة»؛ حيث سيتعلّم المُشاركون كيفية إعداد سيناريو سينمائي قصير بدءاً من مرحلة البداية وصولاً إلى إعداد المسودة النهائية.

من جهة أخرى، سيقدم ناريش كومار، المؤسس والمدير الإبداعي لاستديو «24 ستريت»، دورة تدريبية بعنوان «أساسيات صناعة المنتجات الجلدية» في الفترة بين 6 و8 نوفمبر. وسيُتاح للمشاركين اكتساب خبرة مُتعمقة حول جميع مراحل تحويل الجلود إلى مُنتجات نهائية.

تحديات جديدة

وبالنسبة للمشاركين الذين استكملوا دورة الأساسيات ويطمحون لخوض تحديات جديدة، سيقود كومار دورة تدريبية أخرى بعنوان «الصناعات الجلدية المتقدمة» يوم 27 نوفمبر، حيث سيعمل المشاركون على صنع عناصر محمولة كبيرة مثل الحقائب النسائية أو حقائب اليد العملية.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى عُشاق التصوير بفرصة المشاركة في ورشة بعنوان «جولة تصوير: توثيق حديقة الخالدية» يوم 9 نوفمبر.

وفي الفترة بين 10 و14 نوفمبر، سيتم تنظيم ورشة عمل بعنوان «تصميم طاولة دون أي هدر في المواد».

علاوةً على ذلك، يعتزم «معرض421» عرض فيلمين جديدين يوم 13 نوفمبر بالشراكة مع «سينما عقيل».