تصاميم طابعها الاستدامة في «فاشن فورورد»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تستبشر فعاليات فاشن فورورد خيراً بالمواهب الصاعدة كعادتها في كل موسم، وطالما حرصت على انطلاق عروض اليوم الأول عبر صالة التجزئة «ذا غاردن»، المنصة الشبابية الديناميكية، المفعمة بالابتكار والتجديد في قطاع الموضة والمجوهرات. وبذلك لا تتوقف «نسخة أكتوبر» عن تذكيرنا، بأن الموضة قطاع صناعي حيوي لا يجب الاستهانة به أو التعامل معه بشكل سطحي، هذه الأهمية باتت تعرفها كل عواصم الموضة العالمية التي تستهدف بشكل رئيسي صناعة الموضة الناشئة من أجل ضخ دماء جديدة مبدعة وخلاقة تراعي معايير الاستدامة في تصاميمها ويتم اكتشافها وتسليط الضوء عليها من خلال ثلاثة محاور أساسية: ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة، واكتشاف المواهب الواعدة وتوفير منصة مميزة لرعاية الجيل القادم من مصممي الأزياء.

مواهب محلية

الجدير بالذكر أن صالة «ذا غاردن» منذ انطلاقها خلال الموسم الثاني من المهرجان حصدت الناجح والاهتمام من النقاد والباحثين عن انتقاء واقتناء أحدث الإكسسوارات المبدعة التي تحمل بصمة أشهر المصممين بالمنطقة، ولقد تم توسيعها مساحة العرض بشكل كبير بهدف عرض تصاميم متعددة بزخم أكبر من تصاميم المواهب الناشئة وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأزياء والمجوهرات الذين سوف تتاح لهم فرصة بيع أزيائهم مباشرة للجمهور فبإمكان الحضور متابعة عروض الأزياء الحية، ومن ثم الانتقال إلى شراء تلك الأزياء من مصمميهم المفضلين مباشرة، ومن منطلق دعمها للمواهب تعاونت منصة in5، للمرة الأولى عبر دعم مشاركة مجموعة المصممين الشباب في عروض «ذا غاردن» وذلك تحت إشرافها ورؤيتها التي تركز تطوير المواهب الطموحة ورعايتها وبناء مجتمع من رواد الأعمال ومساعدة أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ناجحة.

قطعة واحدة

«أرشيا» إحدى العلامات التجارية التي تندرج تحت مظلة منصة in5، والتي تعنى من خلال تصاميمها برفع الوعي حول المسائل الاجتماعية واستخدام الرسائل الإيجابية لإعادة التنفيذ من خلال فن الطباعة المرسومة رقمياً وطباعة الرسومات على الجدران. وتؤكد المصممة أرشيا علام في حوار مع «البيان» أن التاريخ المعتق بالقصص والروايات الأسطورية مادة لم تغب أبداً على مدى العصور وظلت دائماً تثير خيال كل الثقافات والحضارات التي مرت علينا، وترد ذلك إلى أن الأزياء نفسها اكتسبت قوة جعلت الجيل الجديد يقدر كل مبتكر.

موضة محتشمة

وتشير المصممة منى صاحبة العلامة التجارية «بيالومونا» المتخصصة في تصميم العباءات أن الموضة المحتشمة نالت اعترافاً عالمياً بوجودها كثقافة ذات كيان ومعيار مرتكز على معتقداتنا الإسلامية وكان ذلك دافعاً مؤثراً دفع العديد من المسلمات المحجبات في العالم الغربي لخوض مجال التصميم كرسالة هادفة تتصدى لرفض أزيائهن وشن الحملات العنصرية من بعض المناهضين للحجاب.

من جانب آخر تستعرض المصممة الإماراتية زهرة الحمادي صاحبة علامة ZAH Design تصاميم عبايات رسمية وقطع أزياء مناسبة لارتدائها داخل العباية بحسٍ راقٍ.

نمط الحياة

في حين تحرص تصاميم «فاسيل بلانكو» على أن يرافق شعارها «الأزياء للحياة» نمط أزيائها المستوحاة من نمط الحياة في دبي ومستوحاة من جميع الثقافات والشعوب التي تعيش على أرض دولة الإمارات وتفخر بأن موطن صناعتها دبي ومنها تصدر إلى العالم. والأبيض هو الصيحة العصرية الجديدة، ولذا تأتي علامة Fácil Blanco والتي تعني الأبيض البسيط لكي تعبر عنه خير تعبير بأزيائها الراقية من اللون الأبيض والتي تجمع بين الأناقة والبساطة والجودة.

وتشير مصممة المجوهرات أنوشكا جهافيري والحاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية أن علامتها التجارية «جولدن غازيل» تمتلك الإثارة الكاملة الأناقة والفخامة التي تشد الأنفاس وتعود إلى العلاقة التي ربطت المجوهرات بعوالم تراثية.

معايير إيجابية

وتضيف مصممة المجوهرات نوران المرمري أن قطعها مصممة بكثير من المرح والإيجابية، وتسعى إلى إبراز جمالها وشخصيتها. وتؤكد المصممة السعودية من أصل كشميري جهافيري أن تصاميمها في المجمل توضح «كيف تندمج الثقافات معاً لخلق معايير جديدة للجمال». كما أنها تحيي تقاليد الماضي وتعيد الزخارف وتبث فيها الحياة من جديد لتأخذها نحو آفاقٍ أوسع.