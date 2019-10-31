مجلس الطفل بالفجيرة يعرّف ببرامج «إكسبو 2020»

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ضمن فعاليات برنامجه الأسبوعي «خميسنا مرح» جلسة تعريفية عن إكسبو 2020، وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور صابرين اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وموزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة مديرة مجلس الطفل، وجمع غفير من الأطفال والأهالي.

شملت الجلسة محاور مختلفة تهم الأطفال، حيث تعرفوا على الحدث العالمي وأهميته للدولة والمنطقة، واطلعوا على برامج «إكسبو 2020 دبي» المختلفة منها برنامج الشخصيات الكرتونية، حيث قدّم الطفل محمد النقبي شرحاً عن كيفية اختياره لتجسيد شخصية راشد الكرتونية، كما استعرض أدوار الشخصيات الكرتونية الأخرى من خلال عرض الفيلم الكرتوني «رياح التغيير» الذي يحكي قصة الشخصيات الرمزية الأساسية للحدث العالمي الضخم، وتشمل الطفلين الإماراتيين «راشد» و«لطيفة»، وشجرة الغاف «سلامة»، و«الأمناء الثلاثة».

وأوضحت موزة اليماحي أن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تسعى من خلال فعالياتها الوطنية إلى التعريف بالأحداث المهمة التي تستضيفها الإمارات، لتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة فيها والتفاعل معها.