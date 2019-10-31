هزاع بن طحنون يفتتح مهرجان الحرف في موسمه السادس

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، فعاليات المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية السادس، الذي تنظمه دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، ويستمر حتى 16 نوفمبر، تحت شعار «حرفة الأجداد فخر الأحفاد»، وذلك في سوق القطارة بمنطقة العين الخضراء. وتجول الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، في أنحاء وأروقة المهرجان، مرافقاً إياه معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعيد الكعبي مدير إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويأتي المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية، لتحقيق باقة من الأهداف السامية التي تتمثل في خدمة الهوية الوطنية، وصون التراث الثقافي وعناصره، وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها ممارسو هذه الحرف، من أجل صونها وإحيائها وتعليمها للأجيال المقبلة.

وفي هذا الإطار، أوضح سعيد الكعبي أن طاقم عمل المهرجان، يحرص، وباجتهاد، على الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي، وصناعات الأجداد. بل ويعد المهرجان احتفالاً سنوياً بالثقافة الإماراتية وتقاليدها، إضافة إلى أنه مناسبة تراثية، تمنح الزوار فرصة التعرف إلى تراث الإمارات وثقافتها.

فيما قالت منى بن شيبان المهيري مديرة سوق القطارة والجمعة: «يشتمل المهرجان على سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تستهدف ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في الدولة».