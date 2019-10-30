بالفيديو.. قرد "شوقية مكة" يعاود الظهور

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية إن مواطناً في حي الشوقية بمكة المكرمة، وثق أمس، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ برغم البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ عدة أشهر، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقًا العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوْا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفتت سبق إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيرًة إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

وكان "القرد" نفسه قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلًا من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصًا أوقات انصرافهن من المدرسة.

ولم يستبعد أحد أولياء الأمور في خبر نشرته "سبق" -حينها- أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم وسكان الحي على وجه السرعة، قبل أن يعود للظهور مجددًا أمس في مكان آخر داخل الحي.