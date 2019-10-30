رواق الفن يطلق معرض «لحظات من حياتهم»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، المتحف والمعرض الأكاديمي التابع للجامعة، عن تنظيم معرض جديد في «مساحة المشروع» تحت عنوان «لحظات من حياتهم»، والذي سيفتتح أبوابه للزوار ابتداء من يوم الأحد 3 نوفمبر، حيث سيقام حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:30 عصراً.

ويقدم المعرض الذي سيستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، رؤى فريدة للحظات رصَدها 11 فناناً من أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي، مع تسليط الضوء على تنوع الأدوات الفنية التي توفرها الجامعة، إذ يقدم المعرض لمحة عن مفهوم الفنانين وأسلوبهم ونهجهم الذي يستكشفونه بشكل مفصل من خلال مشروعات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.