جمعة الماجد ورئيس «الأمريكية بالقاهرة» يبحثان تعزيز تعاونهما الثقافي

المصدر: دبي- البيان

استقبل معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، صباح أول من أمس، فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يرافقه نائبه بروس فلسنر وهوزان المداح مديرة إدارة التطوير في الجامعة الأمريكية.

تهدف الزيارة إلى توثيق العلاقات الثقافية بين المركز والجامعة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجربة المركز في المعالجة الفنية للكتب والمصادر القديمة والحديثة. وقد بحث جمعة الماجد مع الضيف سبل التعاون المشترك.

كما رافق جمعة الماجد الوفد في جولة لأقسام المركز بدأت من قسم المعالجة الفنية، حيث اطلع الوفد على سير عمليات التصنيف والفهرسة، ثم زار خزانة المخطوطات لمشاهدة المخطوطات الأصلية، وزار قسم الثقافة الوطنية، وقسم المكتبات الخاصة، ومعمل الترميم.