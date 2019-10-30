محطات تاريخية وقصص ملهمة في برنامج منطقة الحصن الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن استضافة سلسلة رائعة من الفعاليات والعروض على مدار شهر نوفمبر في منطقة الحصن الثقافية، باعتبارها القلب الثقافي النابض في وسط العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتألف منطقة الحصن، من أربعة أجزاء مترابطة؛ هي قلعة قصر الحصن ومبنى المجمّع الثقافي ومبنى المجلس الاستشاري الوطني وبيت الحرفيين. وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها رمزاً نابضاً بالحياة للتراث والثقافة الإماراتية ومثالاً حياً على عراقة الإمارات وأصالة شعبها والتقاليد العريقة.

على مدار شهر نوفمبر، يسلّط قصر الحصن الضوء على محطات دبلوماسية بارزة وقصص تاريخية ملهمة عبر برنامج محوري يتضمن مجموعة من المعارض المتخصصة وحفلات الموسيقى والشعر وورش عمل حرفية، مما يعزز حضور التراث الوطني ويبرز قيمه وأهميته بين أفراد المجتمع. ويستضيف بيت الحرفيين، بالتعاون مع لجنة كولبير، سلسلة «محادثات حول المهارة الحرفية» التي تقدم مجموعة من العروض السينمائية والحرفية متعددة الثقافات وورش العمل وجلسات النقاش بمشاركة مصممي منتجات الرفاهية الفرنسية وحرفيين إماراتيين. أمّا المجمّع الثقافي فيحتضن مجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض والعروض المسرحية والموسيقية وفعاليات الفنون البصرية.

دور المرأة

خلال نوفمبر القادم، يستضيف قصر الحصن معرضين مؤقتين، يقام المعرض الأول تحت عنوان «لئلا ننسى» خلال الفترة من 13 نوفمبر ولغاية 30 ديسمبر، ويسلّط الضوء على دور المرأة في الثقافة الإماراتية عبر استعراض البرقع والملابس التقليدية. المعرض مستوحى من الدورة السابقة من المعرض الذي أقيم بعنوان «لئلا ننسى - زينة إماراتية» الذي نظّمه «معرض421» ولاقى إقبالاً كبيراً من جانب الزوّار.

سلسلة

يتخلل برنامج قصر الحصن عرض سلسلة وثائقية من خمسة أجزاء بعنوان «تاريخ الإمارات» داخل قصر الحصن تسرد تاريخ وتراث الإمارات، وهي من إنتاج شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي والترفيهي. تعرض هذه السلسلة الوثائقية يومي 29 و30 نوفمبر.