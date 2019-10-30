«جزيرة العلم» تحتفي بالثقافة الروسية

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف «جزيرة العلم»، إحدى الوجهات السياحية في الشارقة، مساء بعد غد الجمعة، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «كالينكا» الدولي، احتفاءً بالثقافة الروسية والكازاخستانية، حيث تقدم عروضاً فلكلورية تروي قصصاً تراثية لثقافات دول آسيا الوسطى.

ويأتي تنظيم الأمسية بعد النجاح اللافت الذي حققه المهرجان في دوراته الخمس الماضية في جزيرة العلم، إذ يوفر مهرجان «كالينكا» الدولي للجاليتين الروسية والكازاخستانية ومحبي ثقافة آسيا الوسطى، وروسيا في دولة الإمارات، فرصة مميزة للاستمتاع بجملة من الأنشطة والفعاليات الفنية والتراثية والترفيهية .

وتشمل قائمة الفرق والفنانين المشاركين في المهرجان فرقة «سوزفيزدي شارما»، التي جابت 11 دولة حول العالم، وقدمت أكثر من 200 عرض أدائي و6 عروض موسيقية.