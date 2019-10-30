درة تتعاقد على فيلم «جدران»

المصدر: دبي - البيان

تعاقدت الفنانة درة خلال الأيام الماضية على فيلم جديد بعنوان «جدران»، قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وحسب ما قالت درة لـ«اليوم السابع»، إنه لم يستقر صناع الفيلم على البطل الذي يقف أمامها خلال الأحداث.

من ناحية أخرى، تواصل درة تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «بلا دليل»، في الديكور الخاص بها ضمن أحداث المسلسل، ويتبقى لها حوالي أسبوع وتنتهى من التصوير بشكل نهائي.

يذكر أن مسلسل «بلا دليل» ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي، وبطولة خالد سليم ودرة وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.