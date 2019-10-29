المجلس الاستشاري لعاصمة الفنون الأدائية العالمية يعقد اجتماعه الأول بباريس

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد المجلس الاستشاري لعاصمة الفنون الأدائية العالمية اجتماعه الأول في باريس يومي 28 و 29 أكتوبر وذلك للاطلاع على خطط المدن المرشحة لاستضافة لقب عاصمة الفنون الأدائية العالمية ومدى جاهزيتها لحمل اللقب الذي يمنح لأول مرة مما يجعلها مدن "رائدة" في هذا المجال، حيث تحمل المدينتان وهما شنغهاي الصينية وفروتسواف البولندية اللقب لمدة عام تبدأ من 21 مايو 2021 م وتنتهي في 20 مايو 2022 م ، علماً بأن مشروع عاصمة الفنون الأدائية العالمية قد تم اعتمادة من الجمعية العمومية لليونسكو.

ويضم المجلس الاستشاري في عضويته أربعة من أعضاء الهيئة الدولية للمسرح، وقد تم اختيار المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح وتوبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح و خواكيم لوكس و غاي كولين لتمثيل الهيئة الدولية للمسرح في المجلس الاستشاري نظراً لمكانتهم الدولية وخبرتهم في إدارة الفعاليات الثقافية العالمية.

وأوضح الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح ان مهام المجلس الاستشاري تشمل توجيه المدن المرشحة للاستضافة وتقديم المشورة لتحسين خطط عملها، ليحلّ المجلس بذلك مكان لجنة التحكيم كونها التجربة الأولى لمشروع عاصمة الفنون الأدائية العالمية، مشيرا الى أن اختيار عاصمة الفنون الادائية يسلط الضوء على قيمة وأهمية الفنون الأدائية للفرد والمجتمع.

سلط الافخم الضوء على المشهد الفني في الامارات على اختلاف اجنحته مشيرا الى الأهتمام بالفنون الأدائية من خلال انشاء مؤسسات واكاديميات تهتم بنشر الثقافة الفنية وبناء جيل مثقف فنيا يخدم قطاعات الفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية، كما اوضح الافخم الحضور الاماراتي المتميز اقليميا وعالميا في مجال الفنون الأدائية ما يؤكد موقع الإمارات الرائد على أجندة الفعاليات الثقافية.