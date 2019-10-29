جامعة تحذر طلابها قبل قراءة حكايات "الأخوين غريم"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تقوم إحدى الجامعات بإسكتلندا بتحذير طلابها من احتمال وجود محتوى مثير للإزعاج في مساق يقدم حكايات خرافية كلاسيكية غالباً ما تتم قراءتها ضمن "كتب الأطفال".

وأقر الأساتذة المحاضرون في جامعة غلاسكو بتوجيه تحذيرات للطلاب من ورود "مواد عنيفة" في قصص الأطفال المعروفة من قبل "الأخوين غريم"، والتي تتضمن قصصاً مثل "بياض الثلج" و"الأميرة النائمة" و"هانسل اند غريتل" و" ليلى والذئب".

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" تشكل تلك التحذيرات جزءاً من اتجاه متنامي في الجامعات بإسكتلندا، لتحذير الطلاب من محتوى قد يجدونه مثيراً للقلق.

ومنحت جامعة غلاسكو التفاصيل المتعلقة بصف اللغات والثقافات الحديثة استجابة لطلب حرية المعلومات، وقالت إن التحذير بشأن الحكاية الخرافية مرتبط بصف كان يدار العام الأكاديمي الماضي، رافضة التعليق أكثر من ذلك.

وقال المحاضر المسؤول في جامعة غلاسكو: "عندما أقوم بتدريس كلاسيكيات حكايات الأخوين غريم، أقول دائماً إن بعض المواد تتضمن إساءة معاملة الأطفال ومواد عنيفة أخرى، وبعد إجراء قراءات نفسية للحكايات، يمكن أن يكون هذا الإقرار مهماً".

ويتم تقديم التحذيرات شفهياً أو على موقع داخلي يدعى "مودل" حتى يعلم الطلاب بشأن المحتوى الذي يمكن أن يثير ازعاجهم.

وقال عدد من طلاب الكلاسيكيات في غلاسكو ممن يدرسون الثقافتين اليونانية والرومانية إن طاقم التدريس يرفع علامة التحذير، إذا كنا نتعامل مع نوع معين من المحتوى، لتنبيه الطلاب مما سيحدث أو لتوضيح أننا نفحص ثقافة مختلفة كثيراً عن ثقافتنا.

وأفادت جامعة أدنبرة أن كلية التاريخ والكلاسيكيات تقدم تحذيراً مسبقاً بشأن مواد تعليمية في عوالم القرون الوسطي.

وفي تعليق على الموضوع، أفاد الدكتور المحاضر في علم الاجتماع بجامعة ابرتاي، ستيوارت وايتون: "كلما أصبحت تحذيراتنا هي القاعدة، نخاطر في إضفاء الطفولة على هؤلاء البالغين" مضيفاً: "المخاطر المحتملة لتحذيرات كتلك هو أنها تساعد في تعزيز الفكرة القائلة إن الكلمات ضارة".