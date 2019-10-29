جامع ساعات أعاد ضبط 5000 ساعة تطبيقاً للتوقيت الشتوي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

توجب على جامع ساعات بريطاني إعادة ضبط مجموعة ساعاته، وعددها 5000 ساعة، يدوياً بعد اعتماد بريطانيا التوقيت الشتوي، في مهمة استغرقت 5 ساعات.

روي وست من أيست لاي هانتس البالغ 75 عاماً جمع حوالي 5 آلاف ساعة على مدى 40 عاماً، هو وزوجته بولين البالغة 68 عاماً، علاوة على 30 ساعة بجانب السرير والعشرات الإضافية على الجدران.

ومع عودة بريطانيا إلى "توقيت غرينش" بعد نهاية الصيف، كان على وست إعادة ضبط كل ساعة على حدة، وقد استغرق منه تأخير الوقت ساعة لكامل مجموعته المتناثرة في شقته المكونة من غرفتي نوم، خمس ساعات.

وقال روي لصحيفة " ذا صن"" إنه لا يمانع في القيام بذلك، فهو لا يريد أن تعلمه أي من الساعات بالوقت الخطأ.

بدأ هوسه بالساعات منذ أن رمى المدير على رأس عمله بساعة تعمل بشكل جيد في مستوعب القمامة، ولا يزال يزور المتاجر الخيرية بحثاً على ساعات قديمة وجديدة لإضافتها الى مجموعته.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دار دولاب " لندن آي" إلى الوراء لأول مرة منذ تأسيسه قبل 20 عاماً من تاريخها للاحتفاء بالساعات التي تدور الى الوراء هذا الصباح.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ألغى تلك الممارسة المصممة لجعل ضوء النهار في المساء يدوم لفترة أطول، ولكنها تضحي بأوقات شروق الشمس العادية.