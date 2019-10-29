تطالب طليقها بتعويض عن طبخها خلال الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم أحد الإيطاليين بلاغاً ضد طليقته يتهمها فيه بتهديده، بعد مطاردتها له بآلاف المكالمات الهاتفية والرسائل، مطالبة إياه بتعويض عن طبخها له خلال فترة زواجهما.

ووفقاً لبلاغ الزوج السابق، فإن طليقته (45 عاماً) التي تعيش في مقاطعة ريجيو إيميليا شمالي البلاد، حاصرته بآلاف المكالمات الهاتفية، حتى في مكان عمله، ومئات الرسائل الصوتية على تطبيق "واتساب" ومئات الرسائل النصية الأخرى، تطالبه فيها بدفع تعويض مالي عن جميع المرات التي طبخت له فيها خلال فترة زواجهما، بحسب بوابة العين.

بدأت الواقعة بسبب محاصرة ربة المنزل لطليقها بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية التي لا تنتهي، مهددة إياه بدفع مبلغ مادي، كتعويض عن المرات التي أعدت فيها له الطعام، وهو ما لم يتحمله الزوج السابق، فأبلغ الشرطة عنها وعن محاصرتها له بطلبها الغريب.

وحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي، فإن الزوجة السابقة حاصرت طليقها بآلاف الرسائل النصية والمسجلة، على الرغم من تغييره لرقم هاتفه بعد الطلاق مباشرة، وذلك في محاولة منها لرجوعه إليها مرة أخرى.

ولكن بعد فشل المحاولات الأولى لإعادة طليقها إليها، وشعور الرجل بالضيق، استخدمت طريقة جديدة وهي مطالبتها له بدفع تعويض مادي عن طبخها له الطعام خلال فترة ارتباطهما، الأمر الذي وصل إلى حد تهديدها له، ليذهب طليقها إلى قسم الشرطة ويقدم فيها بلاغاً، لوضع حد لمأساته.