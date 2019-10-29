فتح القبر ليدفن شقيقته .. فوجد جثة غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر مزارع بمحافظة كفر الشيخ، في دلتا مصر أول أمس الأحد، على رفات جثة مجهولة مدفونة بمقابر عائلته، بإحدى القرى التابعة لمركز بيلا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الجثة، والتعرف على هويتها.

ووفقا لموقع مصراوي، تلقت الجهات الأمنية إخطاراً بورود بلاغ من فلاح، عمره 50 سنة، ويقيم بقرية غزال، دائرة المركز، بأنه أثناء دفن جثمان شقيقته، عثر على رفات جثة مجهولة في مقبرة تابعة للعائلة.

وبسماع أقوال المبلغ، أكد أنه يشتبه في كون الجثة المجهولة تعود لابنة شقيقه التي اختفت العام الماضي، ولم يجرِ العثور عليها.

وشكلت الجهات الأمنية فريق بحث لكشف حقيقة الواقعة وكشف هوية الجثة المجهولة. وبعمل التحريات اللازمة، تبين عدم صحة نسب الجثة التي جرى العثور عليها لابنة شقيق المبلغ، ويجري تكثيف الجهود للوصول إلى الحقيقة.