قصة طفل عمره عامان .. عالق في بئر منذ 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي من ساعات، بعد أن انتشر هاشتاغ #savesujith، من أجل حث المسؤولين في الهند على فعل المستحيل لإنقاذ حياة طفل سقط في بئر، حيث دخل مسعفون في سباق مع الوقت، أمس الاثنين، لإنقاذ طفل في الثانية من العمر عالق منذ أكثر من 72 ساعة في بئر يبلغ عمقها 26 متراً في جنوب الهند، بحسب ما أفاد مسؤولون.

بدأت القصة، بحسب العربية نت، عندما سقط الطفل في الهوّة البالغ قطرها 30 سنتيمتراً بعد ظهر الجمعة، عندما كان يلعب في جوار بيته في تيروشيرابالي في ولاية تاميل نادو.

وسرعان ما وضع أنبوب لتزويده بالأكسجين وقيست حرارة جسمه بواسطة أداة خاصة.

وكان سوجيت ويلسون فاقداً للوعي لكن يتنفّس حتى صباح الأحد، إلا أنه تعذّر على المسعفين التحقّق من وضعه بعد ذلك الحين.

الطفل علق في بادئ الأمر عند مستوى 9 أمتار قبل أن ينزلق إلى قاع البئر في وضعية أفقية.

وقال كبير المسؤولين في الموقع جوهرلال نهرو "إنه سباق مع الوقت"، حيث حفر العمّال حفرة موازية للبئر الأحد لكن آلة الحفر انكسرت على عمق 9 أمتار بسبب الأرض الصخرية.

وفشلت محاولاتهم استخدام أجهزة روبوتية لشدّ حبل حول معصم الطفل الأحد.