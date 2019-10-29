يطعن زوجته وابنتيه ثم يلقى بنفسه من شرفة المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت امرأة أردنية بعدما تعرضت للطعن على يد زوجها، صباح أمس الاثنين، من زوجها قبل ان ينتحر مباشرة بعد الجريمة، في حي الأشرفية بعمان الشرقية، وف ما نقلته وكالة "عمون" الأردنية.

وقال مصدر طبي لـ"عمون"، إن الزوج كان قد طعن زوجته وابنتيه قبل أن يلقي نفسه من شرفة المنزل، كما أكد المصدر أن الحادثة وقعت شرقي عمان، وأنه جرى إسعاف المصابين الى المستشفى، وحالتهم العامة متوسطة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: "إن بلاغا ورد صباح أمس لمديرية شرطة شرق عمان بقيام أحد الاشخاص وعلى إثر خلافات عائلية بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الاشرفية وألقى بنفسه بعد ذلك من شرفة المنزل، حيث تم التحرك للمكان وجرى إسعاف الزوجة والفتاتين وهم قيد العلاج فيما تبين أن الزوج قد فارق الحياة وتم فتح التحقيق في هذا الخصوص".