براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

المصدر: البيان الإلكتروني

برأ القضاء المصري أمس الاثنين، المذيعة ريهام سعيد، من تهمة إهانة مرضى السمنة.

وقضت محكمة جنح قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

يشار إلى أن أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد، بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.