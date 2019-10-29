ينهي حياة زوجته رمياً بالرصاص بسبب "الملوخية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم رجل مصري على قتل زوجته زوجته،رميا بالرصاص، في محافظة الغربية في دلتا مصر، بعدما أعدت له طعاما غير الذي طلبه منه، في وقت سابق.

وكشفت تحريات الأمن المصري، أن المتهم المقيم في قرية دهتورة، التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قتل زوجته، لأنها أعدت له "الملوخية"، بحسب موقع "مبتدا" المصري.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته، لأنه طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب منها تحضير "وجبة بامية"، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد "الملوخية".

ووقعت مشادة كلامية، بين الزوجين، انتهت، بقيام الزوج بإطلاق الرصاص عليها بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار، قبل أن يتم القبض عليه.