«محطات».. توثيق لمسيرة الاتصالات في الإمارات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يطلق المهندس محمد عمران الشامسي، أول مؤلفاته «محطات.. رحلة المهنة والحياة»، غداً، في حفل توقيع يقام بجناح «مسار للطباعة والنشر» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يضيء على أبرز محطات تطور قطاع الاتصالات في الدولة.

عن أهمية الكتاب قال المهندس محمد عمران لـ«البيان»: الكتاب يتطرق إلى ما شهده قطاع الاتصالات في الدولة من تطور، وأيضاً تطور الهواتف المتحركة، والألياف البصرية «فايبر»، وغيرها، ولذلك جاء الكتاب أشبه بعملية رصد لهذه الرحلة التي بدأت من 1977 إلى أن تقاعدت في 2012.

أحداث

وأشار عمران إلى أن «التوثيق لهذا القطاع»، كان أحد أبرز الأسباب التي دعته لتأليف هذا الكتاب، الذي يعد باكورة إنتاجه.

وقال: «خلال هذه السنوات، شهد قطاع الاتصالات في الإمارات مجموعة كبيرة من الأحداث، والتطور، وحاولت في الكتاب أن أبين كيف بدأت خدمات الاتصالات في الدولة، وكيف تطورت مع مرور الزمن، حتى أصبحت تواكب أحدث الصيحات التقنية في العالم، كما تطرقت فيه إلى شرح للأقمار الصناعية، وكيف استفادت الإمارات منها، ولا سيما أنه أصبحت لها ريادة في هذا المجال».

ونوه عمران بأن الكتاب يمثل سيرته الذاتية المرتبطة بالعمل. وقال: «أعتقد أن الكتاب سيمثل مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين في هذا المجال».

نسخة فاخرة

وعبر عمران عن سعادته بالتعاون مع «مسار للطباعة والنشر»، مشيراً إلى أنه عمل مع فيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في المؤسسة، على موضوع طباعة الكتاب.

وقال: «قدمت مسار نسخة فاخرة من الكتاب، الذي تم الاتفاق مع شركة توصيل التابعة لمؤسسة دبي للإعلام من أجل توزيعه». ونوه عمران إلى أن الكتاب سيصدر قريباً أيضاً بنسخة إنجليزية. وقال: «النسخة الإنجليزية جاهزة للطباعة، وبانتظار الحصول على كافة الموافقات الرسمية».

من جانبه، أكد فيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في المؤسسة، أن تجربة طباعة كتاب «محطات.. رحلة المهنة والحياة»، كانت ثرية.

وقال: «رغم أنها لا تعد التجربة الأولى لشركة «مسار للطباعة والنشر»، إلا أن هذا الكتاب، يمتلك خصوصية في كونه يوثق لقطاع الاتصالات في الدولة»، وأضاف: لقد حرصنا على تقديم الكتاب بأفضل حلة، بحيث يتلاءم مع طبيعة تطلعاتنا بأن تظل «مسار للطباعة والنشر» واحدة من الشركات الرائدة في عمليات الطبع والنشر، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤيتنا لاستراتيجية قطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطباعة.