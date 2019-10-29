الدرمكي يناقش «لا تعذليه» في مجلس «شما بنت محمد»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الثقافية والتعليمية، الكاتب الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي في جلسة نقاش لروايته الأخيرة «لا تعذليه»، التي قدم فيها الكاتب رؤية تاريخية متعمقة في رحلة الشاعر البغدادي علي بن زريق.

وفي بداية اللقاء تحدث الكاتب عوض الدرمكي عن تجربته مع كتابة الرواية، وكيف شدته تلك القصيدة التي كتبها ابن زريق، والصعوبات التي واجهته خلال كتابته للرواية.

كما تحدث أيضاً عن سر اهتمامه بالتاريخ ودراسته له بعناية، وأن قصيدة ابن زريق وحفظه لأبياتها أثناء دراسته في الخارج جعلته يرتبط بها ليخرج هذا العمل الأدبي.

وأضاف: «أردت للقارئ أن يعيش هذه الرواية لا أن يقرأها، أن يشعر بتفاصيلها بدلاً من أن تمر عيناه بكلمات منمقة، وأن يجد نفسه مرتدياً ذات الملابس في بغداد القديمة، وأن يسمع أهازيج أهلها، وأن يمر بطرقاتها كما كانت حقاً».

وتمنى أن يعيش كل قارئ أحداث الرواية بكيانه وأن تلامس جوارحه، مؤكداً على أن القصة المعاشة تختلف كثيراً عن القصة المحكية.

وعبرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن إعجابها بالرواية وقد رأتها أكبر من كونها سيرة ذاتية لأحد الشعراء في العصر العباسي، بل كانت تاريخاً لحقبة زمنية مرت في التاريخ الإنساني تحمل فيها انعكاساً لبعض من الحاضر والإشكالات التي تعاني منها المنطقة العربية.

وقالت: «أعتز وأفتخر بكاتب إماراتي قدم أعمالاً أدبية معاصرة بهذه القوة والقيمة الفنية، وما تضيفه للساحة الثقافية ومجالسها في دولة الإمارات».