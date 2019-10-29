«ثقافة أبوظبي» تبحث خطة إدارة مواقع التراث العالمي في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأست دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ خطة إدارة مواقع التراث العالمي في منطقة العين، وذلك يوم الخميس الماضي في المقر الرئيس لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وناقش الاجتماع الأول خطة إدارة مواقع التراث العالمي في العين المعتمدة وخططها التنفيذية، وتم التطرق إلى أولويات اللجنة وتسليط الضوء على مجالات التعاون في المشاريع والمنهجيات المشتركة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ناقشنا مهام كل جهة ومجالات تنفيذها بما يضمن أفضل الممارسات لإدارة مواقع ذات أهمية استثنائية على المستوى العالمي».