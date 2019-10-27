مصر.. الكشف عن تاريخ ميلاد راجح يحسم الجدل بشأن إعدامه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، عن سن، محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا، مؤكدة أنه يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرا و6 أيام".

وبدأت المحكمة اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة".

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حول الواقعة، بعدما أثبتت حضورهم، وذلك عقب أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

وأصدرت نقابة المحامين بالمنوفية، اليوم الأحد، بيانا حول القضية أوضحت فيه : "إنه تبين من مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة، أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001، وبالتالى فإن المتهم لايزال حدثًا، تجرى محاكمته أمام محكمة الطفل طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 18 عاما ميلادية، وبناءً عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا، طبقًا للقوانين، وأنه لا صحة لما أشيع حول وجود أخ توأم للمتهم المذكور".

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المؤدية إليها، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.