شاهد.. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل أكبر حمار في العالم، الخميس قبل الماضي، بعيد ميلاده الـ60، وذلك في مدينة واروكشاير البريطانية، بحسب (Moments MENA).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، أن أنثى الحمار "بابلز" ولدت في العام 1959، وبالرغم من كونها عجوزا للغاية، فإن صاحبها أكد أنها لا تزال شابة من الداخل.

تعيش "بابلز" في مزار شهير يدعى "هوتون أدفنتشر وورلد" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر أكبر بـ 20 عاما من الحمير الأخرى، والتي نادرا ما نستطيع التعرف إلى سنها.

​وخطفت أنثى الحمار اللقب من حمار يدعى "سوزي"، لتصبح أكبر حمار في العالم حاليا، وذلك بعد وصولها لسن الـ60.

وكان الحمار "سوزي" قد دخل موسوعة "غينيس"، لكونه أكبر حمار في العالم، في العام 2002، عندما كان عمره 54 عاما.

وصرح مدير المزار الذي تعيش فيه "بابلز" قائلا: بدأت الشيخوخة تظهر عليها، ولكن قلبها لا يزال شابا، وهي هادئة للغاية وغير عنيدة، مقارنة بالحمير الأخرى، كما أنها تحب اهتمام الزائرين بها عندما تلفت نظرهم.