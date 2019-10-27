5 أيام تفصلنا عن إغلاق المشاركات في الدورة التاسعة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تحمل «الماء» عنواناً ومحوراً رئيساً لها، ويندرج تحتها أيضاً محور «ملف مصور» والمحور العام بشقَّيه الملوّن والأبيض والأسود، ومحور التصوير بالهاتف المحمول.

آلاف المصورين المبتدئين من مختلف ثقافات العالم، من حديثي الانضمام لعالم التصوير، يحملون اعتقاداً سلبياً تتفاوت درجة حضوره في عقولهم! مفاده أن المسابقات الكبرى يفوز بها المصورون الكبار فقط! وأن المبتدئين أمامهم أشواط طويلة من العمل الجاد وبذل المجهود حتى الوصول لمرحلة الفوز! وأن الفوز إذا صادفهم فسيكون من خلال مسابقاتٍ صغيرة أو مختصة بالهواة والمبتدئين!

هذا النوع من المصورين يُعرِّضُ نفسه يومياً لجرعات انبهارٍ بصور كبار المصورين العالميين المحترفين، ويُعزِّزُ في أعماقه شعور المسافة الشاسعة بين مهاراته ومهارات هؤلاء! ناسياً أو مُتناسياً أن لكل مصورٍ عظيمٍ بدايات متواضعة وعملية تركيبٍ صعبةٍ لبناء الثقة، وأن هذه العملية يجب أن تبدأ بشكلٍ صحيح. كما أن نسبة من هؤلاء المصورين تَسُوقُ حُجّةً مهمةً وهي أنهم شاركوا في العديد من المسابقات ولم يحالفهم الحظ!

نوجِّهُ رسالة مهمة لكل مصورٍ يعتقد أنه «ليس محظوظاً» بالفوز بسبب أنه لم يفز من قبل، إن تجربة الماضي لا تملك عدسة المستقبل، تجارب الماضي لا يمكنها فرض طبيعتها على سيناريوهات المستقبل! إلا لو أنت منحتها الفرصة باختيارك! تجاربك السابقة صقلتك وطوَّرت مهارتك، لذا واصل المحاولة ولا تحكم على نفسك وفقاً لتجارب الماضي أبداً. مستوى أعمالك يتحسَّنُ باستمرار لذا قوتك التنافسية تكتسب المزيد من السطوع والحضور. لذلك تقييمك لنفسك يجب أن يتغيَّرَ كل صباح.

فلاش

حدِّد رؤيتك باتجاه المستقبل فقط.. اختر أفضل أعمالك وشارك بها فوراً

ـــ جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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