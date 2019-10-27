نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، الدورة السابعة والعشرين من معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات 2019، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط حضور كبير من الشخصيات البارزة وجمع من الإعلاميين.

وقام معاليه بجولة في مختلف أقسام المعرض وتعرّف إلى المجموعات الحصرية والأصلية للعديد من الشركات المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

كما توقف معاليه عند جناح شركة «آرون شوم للمجوهرات» هونغ كونغ، الشركة الأم لشركة «لايف ستايل فاين للمجوهرات»، والتي تعرض الغيتار الأغلى في العالم، والمعروف باسم «عدن كورونيت»، والمرصّع بأكثر من 11 ألف قطعة الماس والبالغ قيمته مليوني دولار.

شرف

وقال محمد محيي الدين، مدير المعرض: «شرف كبير لنا أن نفتتح اليوم أبواب معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، بحضور معالي وزير التسامح، الذي لطالما وفر لنا دعماً غير محدود على مر السنوات الماضية والدورات السابقة للمعرض». وأضاف: «من الجيد أننا اليوم في الدورة السابعة والعشرين من المعرض والتي تأتي بكل ما هو جديد لكل عشاق المجوهرات الفاخرة وقطع المجوهرات الماسية والنادرة لعرضها تحت سقف واحد سنوياً في معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات».

150

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 150 عارضاً منهم عدد كبير يشاركون للمرة الأولى، وهو ما يتيح لزوار المعرض مشاهدة العديد من المنتجات حصرياً لدى الشركات المشاركة بالمعرض، وهي المنتجات غير المتاحة في الكثير من المحال والمراكز التجارية.

ويجمع معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات تحت سقف واحد تشكيلات ثرية من التصاميم المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن أصبح المعرض مهرجاناً للمجوهرات والساعات التي يمكن للزوار اقتناء ما يرغبون منها.

علامات

يتميز المعرض بعرض علامات تجارية لأول مرة لم تكن لتشارك من قبل بأي من منتجاتها في الإمارات، مثل «لبياتي للمجوهرات»، و«فسكيتي»، و«برايموس»، و«سونيتا نهاتا»، وهناك أيضاً العارضون الذين اختاروا المعرض كنقطة انطلاق لتصميماتهم مثل «ديفجي»، و«فيراري»، وجولد ديزاين».

ويزخر المعرض بالعلامات التجارية الدولية في غاليري المصممين العالميين من دول مثل الهند وإيطاليا ولبنان وبريطانيا والبرازيل.