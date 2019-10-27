جديد «منشورات القاسمي» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى إثراء تجربة زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بعدد من المؤلفات لكتّاب عرب جدد، ولأول مرة، منها: «القوى الناعمة.. سموم في أواني الجاذبية» للدكتورة رشا يحيى، و«القدس في الزمن الضائع» للدكتور يوسف الحسن، و«دفتر الشارقة» لجمعة اللامي، و«التنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة» للدكتور محمد حمدان بن جرش، و«الماجدي ابن ظاهر الفهيم المثقف» لعبد الله سيف لينيد الشويهي، و«طرائف النوادر عن أصحاب المآثر» للدكتور علي القاسمي.