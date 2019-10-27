يمنى العيد شخصية العام في المعرض

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار الناقدة الأدبية اللبنانية د. يمنى العيد (حكمت الصباغ) شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، احتفاءً باختيار الإمارة العاصمة العالمية للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية. وجاء اختيار الدكتورة يمنى العيد صاحبة «النص المفتوح» تقديراً لجهودها المعرفية خلال أكثر من أربعة عقود ماضية من الكتابة والتأليف في النص الأدبي العربي، حيث قدمت عشرات الدراسات والبحوث المتخصصة في النقد الأدبي، والنقد المقارن، والتوثيق الأدبي، والمقاربات التاريخية، وغيرها من المؤلفات.