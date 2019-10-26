وفاة الفنان المصري قاسم الدالي بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى الفنان المصري قاسم الدالي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن نقيب الممثلين، أشرف زكي، قوله إنه سوف تشيع جنازة الدالي السبت، من مسجد السيدة نفيسة والعزاء يوم الأحد، بمسجد الخلفاء الراشدين.

ولد الفنان قاسم الدالي، في عام 1939، وقد شارك بالعديد من أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، كما قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"بخيت وعديلة".

كذلك شارك الدالي في أعمال تلفزيونية كثيرة منها "التوأم" و"امرأة من زمن الحب" و"نسيم الروح" و"وجع البعاد".