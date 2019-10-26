أرادت تجميل أنفها .. فأصيبت بالعمى

المصدر: البيان الإلكتروني

نتيجة كارثية وصلت لها طفلة فيتنامية تبلغ من العمر 13 عامًا بعدما فقدت بصرها بسبب عملية تجميل غير ناجحة.

ووفقا لما نقلت سبوتنيك عن صحيفة "إيجا وون"، كان إجراء عملية جراحية على الأنف من أكبر أحلام الفتاة، ولجأت إلى المنتجع الصحي في 21 أكتوبر دون علم والديها.

وعرض صاحب المنتجع على الفتاة أن تدفع تكلفة العملية بالتقسيط، لهذا وافقت الضحية، لتصحيح شكل أنفها عن طريق حقن حمض الهيالورونيك.

وساءت حالة الفتاة بعد نصف ساعة من العملية حيث بدأت تشعر بالهذيان ووجع في الرأس وألم في العين اليمنى، كما لاحظت ضعف البصر وبعدها اتصلت بوالديها اللذين نقلاها إلى المستشفى.

واتضح أن حمض الهيالورونيك قد تسبب في إغلاق الأوعية الدموية، التي تمد الأكسجين لشبكية العين اليمنى.

وأدى انقطاع إمدادات الدم إلى تلف شبكية العين وجزء من الأنسجة على الأنف وجبهة الفتاة، يعتقد الأطباء أنه لن يكون من الممكن إصلاح العين التالفة.