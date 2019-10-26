400 متخصص في مؤتمر المكتبات ضمن «معرض الشارقة»

المصدر: الشارقة-البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بالشراكة مع «جمعية المكتبات الأمريكية»، النسخة السادسة من «مؤتمر المكتبات» السنوي يومي 6 و7 نوفمبر المقبلين في «مركز إكسبو الشارقة»، بحضور أكثر من 400 أمين مكتبة وأمين أرشيف ومتخصص في شؤون المكتبات من جميع أنحاء العالم، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المكتبات وتحديد التحولات الاستراتيجية التي سترسم ملامح الجيل المقبل من خدمات المكتبات.

ويشمل برنامج النسخة السادسة من «مؤتمر المكتبات» ثلاث ورش عمل، تعقد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل وتسبق فعالياته الرئيسة المقامة يومي 6 و7 نوفمبر، حيث تسعى الورش إلى تعريف المشاركين بمواضيع مهمة ومنها تحديد معايير المكتبات في التعليم العالي وتطبيقها وتسليط الضوء على المفاهيم والتطبيقات الحديثة للفهرسة والتصنيف إلى جانب تعزيز الفهم من خلال المنهج التعليمي والواقع الافتراضي.

ومن جهة أخرى، يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38، الخبير العالمي في التنمية الذاتية وبناء القادة روبن شارما، مؤلف كتاب «الراهب الذي باع سيارته الفيراري» الأكثر مبيعاً، لتقديم جلسة حوارية يوم 9 نوفمبر في قاعة الاحتفالات يستعرض خلالها أحدث إصداراته «نادي الخامسة صباحاً».

ويعد شارما واحداً من أبرز خبراء القيادة وتطوير الذات في العالم حيث عمل على تنمية وتعزيز إمكانات القادة ورواد الأعمال لدى العديد من المؤسسات العالمية كما ألف 13 كتاباً تجاوزت مبيعاتها 15 مليون نسخة في 96 دولة حول العالم.