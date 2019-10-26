ترفيه وتقنيات حديثة في معرض الشرق الأوسط للألعاب

المصدر: أبوظبي-البيان

انطلقت، أول من أمس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض الشرق الأوسط للألعاب، أحد أضخم فعاليات الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة، حيث افتتحه محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بحضور سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. إذ يقام خلال الفترة من 24 ولغاية 26 أكتوبر

فرصة

ويُتيح المعرض، الذي تُنظمه شركة إنفورما ماركتس ويحظى بدعم دائرة الثقافة السياحة - أبوظبي، للجمهور، فرصة التعرف على أبرز العلامات التجارية الرسمية العالمية للألعاب وأحدث تقنيات وتكنولوجيا الألعاب المستقبلية، إلى جانب اختبار أحدث الألعاب التي لم تصدر بعد في منطقة الشرق الأوسط عن قرب، بالإضافة إلى مراجعة البضائع الحصرية والمنافسة في الدورات الرياضية الرسمية ومسابقة الكوسبلاي الفريدة من نوعها.

التزام

وقال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يمثل معرض الشرق الأوسط للألعاب أحد أهم الفعاليات والبرامج التي تحرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على دعمها، بما يعكس التزام الدائرة بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لقطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة».

وأضاف الشيبة: «يعد هذا الأسبوع منصة مثلى للتعرف على مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، إلى جانب التعرف على الجيل القادم من هذه الألعاب التي لم تصدر بعد في منطقة الشرق الأوسط. وندعو جميع المقيمين والزوار إلى المشاركة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الاستثنائية في أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي، والترحيب بالمشاركين والعارضين من ناشري الألعاب والمطورين وتجار البيع بالتجزئة ومشاهير الألعاب من محترفين والهواة الذين قدموا إلى العاصمة من جميع أرجاء العالم».

مكانة

وبدورها، قالت سوزي باليت نائب رئيس قسم المُستهلك في إنفورما ماركتس: «نحن متحمسون لعودة معرض الشرق الأوسط للألعاب للعام الثالث على التوالي حيث سيكون جزءاً من أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي، كما نتطلع لاستقبال المحترفين والخبراء في مجال الرياضة الإلكترونية خلال مؤتمر Xlive لاكتشاف أحدث الاتجاهات في سوق الرياضات الإلكترونية واستثمار فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وبينت أنه من المتوقع أن يستقبل الأسبوع أكثر من 18000 زائر.

شراكات

وقد شهد «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي» إبرام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي العديد من الشراكات مع أهم المطاعم والفنادق في المنطقة لتُتيح للزائرين تجربة فريدة من نوعها حيث قدمت الفنادق المُشاركة مثل سوفيتيل، وجراند حياة، وأنداز كابيتال جيت، وبارك روتانا، وبارك أرجان وغيرها غُرفاً حصرية لضيوف أسبوع الألعاب والتكنولوجية أبوظبي تحمل طابع ألعابهم المُفضلة وكذلك منصات مُخصصة للألعاب الإلكترونية المُختلفة. كما اشتملت الفعاليات الترفيهية على المتاهة المُدهشة وغرفة الوهم في مارينا مول، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للرياضة الإلكترونية في ياس مول والوحدة مول وكذلك أحدث ألعاب الواقع الافتراضي في الغاليريا مول.

12

يُعد معرض الشرق الأوسط للألعاب من أهم فعاليات «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي» الذي انطلق يوم 12 أكتوبر ويستمر لغاية 26 أكتوبر، ويُقدم تجربة فريدة ومميزة للزوار والمقيمين، كما يسلّط الضوء على صناعة الألعاب والتكنولوجيا التي تتنامى بشكل سريع.