تغريدات النجوم.. احتفاء بالإنجاز وتهديد يثير الجدل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نشاط لافت شهدته حسابات نجوم الموسيقى العربية على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، في وقت شهدت حسابات نجوم الدراما أيضاً نشاطاً لافتاً، لا سيما نجوم الدراما السورية، الذين شاركوا في تحدي البسمة، تضامناً مع مرضى السرطان في سوريا.

تغريدات النجوم بدت مختلفة، ففي الوقت الذي احتفى فيه نجوم الإمارات بحفلاتهم في السعودية، جاءت تغريدات نجوم مصر مثيرة، ما أثار جدلاً واسعاً على الساحة العربية. «البيان» جالت بين هذه الحسابات، وخرجت منها بباقة واسعة من التغريدات.

«ليلة استثنائية»، هكذا وصف الفنان حسين الجسمي، حفله الأخير الذي أقامه في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه على موقع «انستغرام»، حيث نشر عليه مجموعة صور له من الحفل، الذي أطلق عليه مسمى «ليلة عبد الرحمن بن مساعد»، وقال: «ليلة استثنائية حضرت بها كل المشاعر وسجلت تكريماً ثقافياً فنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم»، وكان الجسمي قد نشر قبلها صوراً تجمعه مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وكتب عليها معلقاً: «سنبحر في الرياض، في قصائد الأخ والصديق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، غناءً في ليلته، ليلة راقية تليق برقي كلماته وقصائده».

خلال الحفل الذي أقيم، أول من أمس، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في الرياض، لتكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قدم الجسمي عدداً من الأغنيات التي كتبها الأمير، وهي: «اصعد بعزمك» و«نصف الفراق» و«أربعين» والعمل الجديد «أبكي أغاني»، علماً بأن الحفل شهد أيضاً مشاركة من الفنان محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وكذلك أصالة، والذين سبق لهم أن تعاونوا مع الأمير عبد الرحمن، في العديد من الأغنيات التي حققت نجاحاً لافتاً على الساحة.

نجمة

على النسق ذاته، سارت الفنانة أحلام، التي وصفت حفلتها في مدينة جدة بـ«ليلة تاريخية»، حيث قامت أخيراً بنشر مجموعة صور لها من الحفل على حسابها في «انستغرام»، وكتبت معلقة: «كانت ليلة تاريخية، ليلة كالحلم لن أنساها.. (أحلام في جدة) هاشتاغ تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، لقد غمرتموني بمحبتكم.. كانت ليلة متفردة منفردة في بلدي السعودية، حلقت مع فرقتي الموسيقية الكبيرة، وأكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فشكراً من القلب».

أما الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، فقد شارك متابعيه بمقطع من إعلان أعدته شركة اتصالات، حمل عنوان «نحن بلاد الاتحاد» وشارك فيه عدد كبير من مسؤولي وفناني الإمارات، وكتب الجسمي معلقاً عليه: «بكل فخر إهداء إلى إماراتنا الغالية.. شكراً اتصالات.. ابتسم مع الإمارات».

خلال الأسبوع الماضي، أطل الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، على جمهوره من دبي، وذلك خلال تكريمهما بـ«دبي ستارز»، حيث نشر حلمي صورة له، أثناء وضع نجمته في ممر المشاهير الواقع وسط مدينة دبي، والذي أعلنت شركة إعمار عن افتتاحه أمام الجمهور، وأكدت أنه يأتي في إطار تكريم مختلف الشخصيات العامة المؤثرة في عدد من القطاعات السينمائية والموسيقية والرياضية والعلمية وغيرها.

وكان حلمي قد نشر صورته أمام نجمته في ممر المشاهير، وقال معلقاً عليها: «أي تكريم أو جائزة أو شهادة تقدير كنت بستلمها وأعود بها بشكل طبيعي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أستلم فيها جائزة، سيأخذونها هم ويضعونها على الرصيف، ولن أعود بها».

جدل

بدت الساحة الموسيقية هذا الأسبوع الأكثر نشاطاً، ففي الوقت الذي أطلقت فيه الفنانة المصرية كارمن سليمان أحدث أغنياتها الخليجية التي تحمل عنوان «تفنن»، حيث دعت متابعي حسابها على تويتر، إلى الاستمتاع بالأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها خالد بن سعود الكبير، ولحنها مقرن القحطاني، انتقد زوجها الملحن مصطفى جاد، عبر «الفيسبوك» نقابة المهن الموسيقية، ونقيبها الفنان هاني شاكر، وذلك على خلفية رفضه منح تصريح للفنان الشعبي «حمو بيكا». والأمرلم يقتصر على الملحن مصطفى جاد، فقد دخلت على الخط الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب.

سرقة

في المقابل، لا يبدو أن حال الفنانة الأردنية نداء شرارة على مواقع التواصل الاجتماعي «سار»، فما تكاد تفتح حساباً لها، حتى يتعرض للسرقة والقرصنة، الأمر الذي دعاها للتعبير عن انزعاجها الشديد مما يحدث لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما عبرت عنه في منشور لها على «الفيسبوك» بعد استعادتها للحساب، حيث قالت: «المحترم الذي يلاحقني وكل ما أقوم بفتح حساب على الفيسبوك بسرقته، والله لأجل من يومك أسود»، مضيفة: «خذ الحساب لا أريده، ولكن قصتك معي قديمة، من أول حساب قمت بإنشائه».