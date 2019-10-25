جريمة مروعة .. تقتل شقيقتها بـ189 طعنة بسبب الغيرة

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

حكمت محكمة روسية خلال الأسبوع الجاري على الشابة إليزافيتا البالغة من العمر 21 عاماً بعد أن أقدمت على قتل شقيقتها ستيفانيا دوبروفينا بطعنها 189 طعنة، وخلعت عينيها وقطعت أذنيها في جريمة مروّعة شهدتها مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ووفق تقارير إعلامية فإن الواقعة تعود إلى 24 فبراير 2016 حينما كانت دوبروفينا البالغة من العمر حينها 17 عاماً تعمل كعارضة أزياء ويتم استدعاؤها في تصوير بعض المشاهد في الأفلام ما خلق غيرة عمياء لدى شقيقتها.

وأشارت التقارير إلى أن الجريمة وقعت في منزل أليكسي فاتيف (44 عاماً) وهم أحد أصدقاء دوبروفينا والذي توجهت لزيارته عقب الانتهاء من عملها غير أن شقيقتها إليزافيتا التحقت بها، ولاحقاً تضيف التقارير أن فاتيف اضطر للخروج من أجل اقتناء بعض المشتريات حيث كانت ثلاجته فارغة.

وفي ظل غياب الأربعيني استغلت إليزافيتا الوضع وقامت بغدر شقيقتها وطعنتها بالسلاح الأبيض طعنة وراء أخرى حتى 189 طعنة، ولم تكتف بذلك حيث قامت باقتلاع عينيها وتقطيع أذنيها، وأوضحت التقارير أن الجانية كانت تسعى لتقليد أختها الناجحة غير أن فشلها في ذلك ولّد هذه الغيرة التي تحولت إلى حقد شديد وأقدمت على فعلتها.