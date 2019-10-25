السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا

المصدر: د ب ا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض غامض بالرئة مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية إلى 34 شخصا في الولايات المتحدة، حسبما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم أمس الخميس.

وأشارت الهيئة الصحية الأمريكية، التي تجمع معلومات حول تفشي الإصابة بهذا المرض الرئوي في 49 ولاية من بين ولايات البلاد الـ 50، أن هناك 1604 حالات إصابة بالمرض حاليا في أنحاء الولايات المتحدة.

وتم تأكيد الوفيات الـ 34 في 24 ولاية أمريكية، ويتوقع أن تصدر معلومات حول أعمار وجنس الضحايا والمواد التي استخدموها في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من عدم معرفة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض بالسبب الواضح لتلك الإصابات الرئوية، فقد أوضح أن الأمر المشترك الوحيد بين جميع الحالات هو ان جميع المرضى قالوا إنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني.

وقالت السلطات الصحية إن تلك النتائج الأحدث ترجح أن منتجات تحتوي على مادة "تي إتش سي"، وهي المكون الرئيسي للماريغوانا، قد لعبت دورا في تفشي المرض.