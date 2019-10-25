«الناشرين» يناقش تحديات القطاع

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من «مؤتمر الناشرين» 27 من أكتوبر الجاري في «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، حيث ينظم المؤتمر الذي يعقد قبيل انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثماني جلسات نقاشية تتناول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع النشر في المنطقة والعالم.

ويقام المؤتمر الذي يتواصل على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 ناشر ومتخصص في صناعة النشر.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية لأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، تليها جلسة الأولى تحمل عنوان «مستقبل صناعة النشر العالمية المتنامية» يشارك فيها نخبة من الناشرين العالميين، وتناقش التوجهات والأسواق الجديدة التي تسهم في رسم ملامح صناعة النشر العالمية المتنامية. وتحمل الجلسة الثانية عنوان «الترويج للكتب العربية عالمياً: كيفية تعزيز التعاون التجاري مع الناشرين العرب».

ويبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تحمل عنوان «حوار مع الكتاب العرب». وفي اليوم الثالث، يلقي هوغو سيتزر، رئيس «الاتحاد الدولي للناشرين»، الكلمة الافتتاحية، ثم يلقي كلّ من الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء»، وصامويل كولاول، رئيس شبكة الناشرين الأفريقيين، في نيجيريا كلمتهما، لتبدأ فعاليات اليوم الأخير التي تقام بالتعاون مع «اتحاد الدولي للناشرين» وشبكة الناشرين الإفريقيين، وتركز على أسواق النشر في القارة الأفريقية.

وتركز الجلسة الأولى باليوم الثالث، التي تحمل عنوان «تحفيز الابتكار في النشر: تحديات وحلول»، على «صندوق التحدي الإفريقي للابتكار في النشر»، والحلول التي اختارها الصندوق ضمن القائمة القصيرة.