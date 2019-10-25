القبض على متهم بالقتل بعد 40 عاماً من هروبه

المصدر: البيان الإلأكتروني

اعتقلت السلطات الأمريكية والتر جيمس ماسون صاحب الـ86 عاما المتهم في قضية قتل عقب 40 عاما من الهروب.

ووقعت جريمة القتل قبل 40 عاما، وتم القبض على ماسون في ولاية تكساس، حيث كان يعيش تحت الاسم المستعار والتر جيمس أليسون وفقا لشرطة ولاية أيداهو.

وعثر على دانيال ماسون ميتا برصاصة في الرأس داخل حانة ناد رياضي في كلايتون بولاية أيداهو في 22 سبتمبر عام 1980.

وكان ماسون، الذي يعيش ويعمل في المنطقة هو المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وحاولت شرطة ولاية أيداهو تعقبه، لكنه هرب منها.

وبعد مرور عقود، وفي العاشر من أكتوبر الجاري، تم تحديد موقع ماسون في تكساس، وتأكيد هويته عن طريق مطابقة بصمات أصابعه.

وفي 13 أكتوبر، تم نقل ماسون إلى أيداهو، واحتجازه، حيث ينتظر محاكمته بتهمة القتل من الدرجة الأولى.