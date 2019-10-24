الدمية "إيما" نموذج لزملاء العمل في المستقبل

المصدر: دبي - نهى حوّا

قام علماء في بريطانيا ببناء دمية كنموذج لامرأة قضت ساعات طويلة جالسة على مكتبها خلال فترة 20 عاماً، فجاءت النتائج مخيفة، إذ بدت المرأة حدباء متورمة القدمين مصابة بالدوالي بعينين حمراوين.

وحذر العلماء في تقرير بعنوان "زميلة عمل المستقبل" من أن الجلوس طوال اليوم على مكتب غير مريح هندسياً يؤثر على صحة العاملين، داعين إلى تغيير جذري في الطرق التي نعمل فيها، بما في ذلك تغيير مستقبل المكاتب لتكون أكثر راحة مع أخذ استراحات لدفع الموظفين لمغادرة مقاعدهم والتحرك.

جاء ابتكارهم لنموذج "إيما" بعد مقابلات مع أكثر من 3 آلاف موظف في فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن القضايا الصحية التي تشغل بالهم، وقد تعاونوا مع إخصائيي العرض شركة "هليكس 3 دي" لأيجاد الدمية.

"إيما" حدباء لجلوسها ساعات طويلة كل يوم، بعينين حمراوين جافيتين من التعرض لشاشة الكمبيوتر وجلد شاحب لقضائها سنوات محاصرة تحت وهج الضوء الاصطناعي.

وحذر الباحث في السلوكيات وليم هيام، الذي تعاون مع فريق من الخبراء من مجالات الصحة المهنية، لابتكار " إيما": "ما لم نحدث تغييرا جذريا في حياتنا العملية مثل التحرك أكثر، او معالجة الوضع في مكاتبنا، واخذ فترات راحة منتظمة للمشي أو التفكير في تحسين وضعية مكان عملنا، فان مكاتبنا سوف تجعلنا مرضى للغاية".

ووجد الباحثون في تقريرهم أن عمال المكاتب يقضون ما معدله ست ساعات جالسين على المكتب كل يوم، وقد أعرب أكثر من 90% من أولئك الذين تم استطلاعهم، عن قلهم، فيما يخشى نسبة 98% ان يؤدي ذلك الى مشكلات صحية في المستقبل.