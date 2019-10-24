الحيوانات الأليفة تدخل القبور مع أصحابها قريباً

المصدر: د ب ا

سيتمكن محبو الحيوانات الأليفة في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا قريبا من دفن رماد حيواناتهم الأليفة بجانبهم، وفقا لتشريع أولي أقره البرلمان الإقليمي للمدينة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وبحلول العام المقبل سيكون من الممكن إلحاق جرة تحتوي على رماد حيوان أليف نافق إلى قبر صاحبه بناء على طلب المتوفى، وفقا لمشروع القانون.

وقالت أولريكه سبار المتحدثة باسم حزب الخضر للشؤون البيئية: "كثير من الأشخاص اليوم لديهم علاقات عاطفية وثيقة مع حيواناتهم الأليفة. الحيوانات جزء من العائلة إن جاز التعبير .. لذلك فإن ما يلي ذلك هو السماح بالدفن المشترك".

ودعت المتحدثة إلى تخصيص مناطق منفصلة في المقابر لعمليات الدفن المشتركة تلك، احتراما لأولئك الذين قد لا يدعمون هذا المفهوم بالكامل. وسيغطي التشريع القطط والكلاب بشكل أولي.

وتسمح هامبورج حاليا للأشخاص بدفن حيواناتهم الأليفة في أفنية منازلهم.

يشار إلى أنه يتم السماح بالفعل بدفن البشر مع حيواناتهم الأليفة بشكل مشترك في كوبلنتس بجنوب وسط ألمانيا وفي إحدى ضواحي مدينة إيسن في غربي البلاد.