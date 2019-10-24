يرفض استلام جثمان ابنه بعد وفاته في حادث

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض مواطن سعودي استلام جثمان ابنه رغم مرور أسبوع على وفاته الشاب في حادث مروري، فيما لا يزال جثمانه بثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، حيث يرفض والده استلامه، بحجة وجود شبهة جنائية، في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة بالليث تحقيقاتها في القضية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

ووفقا لصحيفة سبق، كان الشاب "عمر" قد تعرض لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة على طريق (الليث- غميقة) ما تسبب في وفاته، ورفض والد الشاب المتوفى استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية- على حد قوله - كانت سببًا في تعرضه للحادث الذي نتج عنه وفاته.

وأكد والد الشاب أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه في حال تمت إدانتهم.

وقد بذلت المرور والشرطة بمحافظة الليث جهودها في كشف ملابسات الحادث، وأحيلت المعاملة للنيابة العامة بالمحافظة التي تجري تحقيقاتها لمعرفة إن كان هناك وجود لشبهة جنائية أم لا.