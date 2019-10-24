10 سنوات من الاحتفاء بالهوية الإماراتية «دبي وتراثنا الحي»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، الذي تنظمه إدارة البرامج والفعاليات الثقافية في هيئة الثقافة والفنون في دبي، في القرية العالمية في الفترة ما بين 29 أكتوبر الجاري وحتى 4 أبريل 2020.

وتحفل قائمة البرامج بفعاليات غنية ومتنوعة تحتفي بالتراث الإماراتي العريق، وتجسِّد الهوية والثقافة المحلية، وتوثِّق تفاصيل التراث والحياة في الماضي، لتوصل من خلال ذلك رسالة التلاقح الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب من مختلف الثقافات والجنسيات.

المهرجان فرصة للاطلاع على مفردات التراث الإماراتي | البيان

مفردات

ويتيح المهرجان لزوار القرية العالمية فرصة الاطلاع على مفردات التراث الثقافي الإماراتي بكل ما فيه إبهار وإلهام، ويشتمل برنامجه على ورش عمل تثقيفية تركز على الحرف التقليدية في دولة الإمارات، وهي «سف الخوص»، «قرض البراقع»، «التلي»، «الدخون والعطور»، «صياغة الفضة»، و«صناعة القهوة الإماراتية»، حيث سيستعرض الحرفيون أبرز الحرف اليدوية، ويقدمون شرحاً وافياً حول تاريخها ومكوناتها الفنية واستخداماتها الحياتية والمواد والأدوات المستخدمة فيها، إضافةً إلى معارض تراثية خاصة بالمنتجات الحرفية تستمر طوال فترة المهرجان، إلى جانب جلسات توعوية مختصة بأهم عادات وتقاليد الضيافة المحلية.

وتتواصل الفعاليات مع فقرة المسابقات التراثية «المذيع المتجول» التي تضفي أجواء الحماس بين الجمهور، وتقام خلال العطلة الأسبوعية طوال فترة المهرجان، إلى جانب الفقرات التراثية المتميزة الخاصة بالفنون الشعبية، التي تقام خلال العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

توعية

وأشارت هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي إلى أهمية مُستهدفات إحياء التراث المستقبلية، وضرورة توعية الجمهور بأهمية الموروث الحرفي، لافتة إلى سعي «دبي للثقافة» الجاد لتقديم جرعة ملهمة حافلة بالعبر والأثر من حياة الأجداد، من خلال مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، لتصل رسالته السامية إلى العالم، انطلاقاً من دورها في تشكيل ثقافة مجتمع دبي، وقالت: «فخورون بهذا المهرجان الذي يعد أحد أبرز وأطول المهرجانات التراثية بالدولة، وبما حققه خلال السنوات الماضية من نجاحات، ونكمل في دورته العاشرة مسيرة الإنجازات، لنوصل رسالة تراثنا الأصيل من القرية العالمية التي تتجسد فيها التعددية الثقافية بأجمل صورها، ما يحقق أهداف الرؤية السامية للإمارات في «عام التسامح».

وأضافت: يلعب «دبي وتراثنا الحي» دوراً محورياً فاعلاً في توثيق صور الحياة القديمة، وترسِّخ فعالياته مفردات الموروث الإماراتي في أذهان الأجيال الجديدة، ويعد منصة مثالية وملهمة لنشر التوعية بتراثنا، وتعريف شرائح المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار بالتاريخ الغني للدولة. ويُجسِّد هذا المهرجان الفكر الخلاق لدبي.