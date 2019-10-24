«بيج باد وولف» يختتم دورته الثانية بمبيعات قياسية

المصدر: دبي - البيان

أكّدت تقارير المبيعات التي سجّلها معرض «بيج باد وولف» للكتاب في دورته لعام 2019، في ختامه، أنه على الرغم من التوجه العالمي المتزايد نحو اعتماد التقنيات الحديثة، إلا أن شغف الحصول على كتاب قيّم، لا يزال أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لثقافة المنطقة.

وكانت الفعالية الاستثنائية، قد أسدلت الستار على دورتها لعام 2019، ليل أمس، عند الساعة 11.59 ليلاً، بعد أن استقبلت الزوار على مدى 11 يوماً، طوال 255 ساعةً، اجتذبت خلالها 250 ألف زائر من عشّاق القراءة والمهتمّين بالحصول على أحدث عناوين الكتب من كافة المستويات.

وأتاح المعرض أمام الزوار، فرصة الاختيار بين عدد هائل من الكتب، وصل عددها إلى 3 ملايين، ضمن قاعة «ساوند ستيج» في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث تم طرح جميع فئات الكتب، بحسومات تراوحت بين 50 و80 % على أسعار التجزئة.

وفي إطار تعليقه في ختام المعرض، قال محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدبل» لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم المعرض: «أكد الإقبال الكبير على شراء الكتب، خلال دورة المعرض لهذا العام، أهمية الكتاب في الثقافة المحلية في الإمارات، ودوره الحيوي في بناء المجتمع. وقد رحّبت الفعالية بالقرّاء من كافة الأعمار والاهتمامات، وهنا يكمن جمال القراءة، فهي تعزّز المعرفة وثقافة التسامح، وتسهم في بناء الشخصية الفريدة للإنسان.

وتمحور هدفنا منذ البداية حول تقديم فعالية تشجّع السكان على القراءة، وتعزز شغفهم بالكتاب، وضمان وصول كافة أفراد المجتمع من مختلف مجالات الحياة إلى الكتب الإنجليزية الجديدة بأسعار معقولة. ونأمل أن يكون وجودنا على مدار الأيام الأحد عشر الماضية، قد ساعد المجتمع على تلبية عشقه لخير جليسٍ للإنسان».