«ديوالي» تعد باحتفالات لا تنسى في بوليوود باركس دبي

المصدر: دبي - البيان

يستضيف بوليوود باركس دبي، المنتزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، احتفالات ديوالي المميزة ذات الطابع العائلي في الفترة 24 أكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

ويستمتع زوار المنتزه بجولات ألعاب غير محدودة، ومتابعة العروض الترفيهية الحيّة وبوفيه المأكولات الخاصة بأعياد ديوالي في مطعم «موغال إي أزام». وفضلاً عن ذلك يتزين المنتزه بمظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وسيكون بإمكان الزوار الالتقاء بشبيهي نجوم بوليوود المفضلين لديهم مثل شاروخان وسلمان خان.

ويستفيد زوار المنتزه من العرض الخاص خلال ديوالي على تذاكر الدخول وحضور الاحتفالات، التي تبدأ من 80 درهماً لسعر التذكرة للمجموعة المكونة من أربعة أشخاص، و100 درهم للتذكرة ضمن تذكرتين، و115 درهماً للتذكرة المفردة.