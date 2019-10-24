ON.DXB يكشف برنامج فعالياته

المصدر: دبي - خلود حوكل

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ON.DXB، الذي تقيمه مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، عن برنامج الفعاليات الذي يشمل سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والحفلات الموسيقية والعروض الحية، التي يقدمها مجموعة من صناع الأفلام والخبراء والمتخصصين ونجوم الإعلام من المنطقة.

وجهة عالمية

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمراً صحفياً أقيم صباح أمس في مدينة دبي للإنتاج السينمائي، وتحدث فيه ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، وجمال الشريف الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتم الإعلان فيه عن أبزر المتحدثين من الشخصيات المرموقة في مجال صناعة الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي، وأهم العلامات التجارية العالمية الرائدة في هذه المجالات المشاركة في المهرجان الذي تستضيفه مدينة دبي للاستديوهات، نسخته الأولى في الفترة من 21-23 نوفمبر المقبل.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «تجسد منصة المهرجان ترجمة فعلية للرؤية والتوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها مدينة دبي للإعلام في سبيل تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة عالمية ومركزاً لصناعة المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير الكفاءات ودعم المواهب محلياً وإقليمياً وتمكينهم من تحقيق مراكز تنافسية في مختلف مجالات الإعلام».

وأضاف: «يأتي استقطاب نجوم ومشاهير عالميين بمثابة تأكيد واضح على التزامنا بتوفير منصة تربطهم بالجيل الجديد من الكفاءات وصناع المحتوى الإعلامي في المنطقة، ونطمح أن تسهم مشاركاتهم في إلهام المواهب الشابة ودعمهم للوصول إلى العالمية».

خيار جذاب

وقال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «لطالما شكلت دبي خياراً جذاباً لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم نظراً لما تمتلكه من بيئة تشريعية محفزة لتنمية الأعمال وإطار تنظيمي مرن، وهذا ما يمَكّن دبي من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية كالسينما والموسيقى والألعاب، ويعد هذا المناخ فرصة مثالية نسعى من خلال المهرجان إلى تمكين المواهب الناشئة من الاستفادة منها والانطلاق بمواهبهم من دبي نحو العالمية»

وتحتضن منطقتا «إنداستري إرينا» و«فيستيفال سكوير» الحدث الذي يقام في الفترة من 21-23 نوفمبر المقبل، الذي يجمع صناع السينما العربية والأجنبية، إضافة إلى المواهب التي اشتهرت في الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى، ضمن فعاليات متنوعة من جلسات وورش وحفلات موسيقية، مثل السينمائي الأمريكي سبايك لي الذي تجاوزت تجربته 30 عاماً، ويشارك المغني البريطاني (كانو) في إحدى الجلسات النقاشية عن الموسيقى وصناعة التغيير، والممثلة ليزا كوشي التي تتناول النجومية في عصر المحتوى الرقمي، إضافة إلى السعودي ريان الأحمري صاحب أشهر منصة ألعاب إلكترونية، الذي سيتحدث عن تجربته كأحد المؤثرين.

دعوة

وفي حديثه لـ«البيان» وجّه جمال الشريف الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، دعوته للشباب الإماراتي لحضور مهرجان ON.DXB، إضافة إلى الخليجيين من مختلف الأعمار والجنسيات وكل من هو موجود على أرض الإمارات، لانتهاز فرصة إقامة مثل هذا المهرجان على أرض الإمارات، وعدم تفويت الفرصة للالتقاء بأهل الخبرة، وأكد أن حكومة الإمارات تقدم دعمها اللامحدود، وعلى الشاب والشابة الإماراتية الراغبين بدخول مجال الإعلام الجديد المتعلق بالتكنولوجيا، الحرص على حضور هذا المهرجان، ما يساعدهم في تطوير مهاراتهم وتنميتها، إضافة إلى اعتباره مصدراً للربح المادي، باعتبارها فرصة استثمارية وتجارية، بينما كان طلاب الإعلام في الماضي ينضمون لكليات الإعلام ليصبحوا مذيعين أو صحفيين أو ممثلين، ولا نختلف على أن هذه ثقافة، إلا أن الوضع الآن قد اختلف لتكون الفرص استثمارية، لذا أتمنى من الطلاب والمهتمين وأولياء الأمور أيضاً حضور الورش والندوات والجلسات النقاشية التي تشارك فيها أسماء مميزة تم اختيارها بعناية، لديهم خبرة واسعة وتجارب، إضافة إلى الشركات والمستثمرين والمنتجين، يوجد كل هؤلاء في منصة واحدة، هي هذا المهرجان، وعلى الطالب أو من يهتم الحضور ليستفيد مما هو متاح.