الدورة الأولى من جوائز «بيوتي وورلد» العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجهات القائمة على تنظيم معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل والعافية، عن عزمها استضافة الدورة الأولى من جوائز «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» في العام المقبل، وذلك في ضوء حرصها على الاحتفاء بنخبة روّاد قطاع الجمال والعطور في المنطقة.

تكريم

وسيتم تقديم 15 جائزة ضمن 10 فئات خلال الليلة الأولى من العرض الذي يستمر ثلاثة أيام، من 31 مايو حتى 2 يونيو 2020، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت إلين أوكونل، مديرة معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»: ستحتفي جوائز «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» المرموقة بكوكبة من الروّاد الذين عززوا مكانتهم في قطاع الجمال والعطور على مستوى العالم. وسيتم الكشف عن الجوائز خلال حفل عشاء متميز في نهاية اليوم الأول من الدورة الـ 25 للمعرض عام 2020.